“Liderlerin müzakerelere dönmelerini umuyorum”

BM temsilcisi Spehar, iki lider ve diğer tarafların, aciliyet duygusuyla, Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşılması için, sonuç odaklı özlü müzakerelere dönmelerini umduğunu dile getirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar’ın, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü askerlerine nişan takdim edilmesiyle ilgili olarak önceki akşamüzeri düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununa da değindiği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesinde yer alan habere göre Spehar konuşmasında “gerekli siyasi iradeyle birlikte, Kıbrıs’taki iki lider ve diğer tarafların, aciliyet duygusuyla, Kıbrıs sorununun BM parametreleri temelindeki kapsamlı çözümüne ulaşılması için, sonuç odaklı özlü müzakerelere dönmelerini umduğunu” dile getirdi.

Konuşmasında, UNFICYP’in rolünden övgüyle söz eden ve UNFICYP’in görev süresinin Ocak ayı sonunda altı ay daha uzatıldığını anımsatan Spehar, New York’ta bulunduğu zaman BM Güvenlik Konseyi üyelerinin barış gücü askerlerinin yaptığı işten övgüyle söz ederek, misyonun sürekli varlığının önemine işaret ettiklerini iletti.

Yaklaşık olarak 56 önce kurulmasından bu yana, UNFICYP’te 34 milletten 150 binden fazla barış gücü askerinin görev yaptığını dile getiren Spehar, UNFICYP’in görevinin önemli olduğunu ve barış gücü askerlerinin ara bölgede sükunet ve istikrarın muhafaza edilmesi için yaptığı işlerin ise, yalnızca operasyonel başarıları açısından değil, adada devam eden barış süreci açısından da son derece önemli olduğunu ifade etti.

UNFICYP’in desteğiyle iki toplum liderinin 12 Kasım 2018 tarihinde iki yeni sınır kapısının açılması konusunda anlaştıklarını anımsatan Spehar, liderlerle gerçekleştirdiği temaslar ve BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonunun da desteğiyle, 11 Temmuz 2019 tarihinde cep telefonlarının tüm adada çalışmasının gerçek olduğunu da anımsattı.

Bunun iki toplum arasındaki iletişimi iyileştirdiğini dile getiren Spehar, 6 Aralık 2019 tarihinde ise dokuz şüpheli ve tehlikeli bölgenin temizleneceğinin açıklandığını hatırlatarak, bunun liderlerin, mayınların olmadığı bir Kıbrıs taahhüdü çerçevesinde, 26 Şubat 2019 tarihinde üzerinde mutabakata vardıkları bir Güven Yaratıcı Önlem olduğunu belirtti.

