Liderlere ‘yapıcı davranın’ çağrısı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’e, New-York’ta üçlü zirvenin gerçekleşmesi için yapıcı davranma çağrısında bulundu.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’e, New-York’ta üçlü zirvenin gerçekleşmesi için yapıcı davranma çağrısında bulundu.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’nin, taraflar arasındaki ayrılıkların giderilmesi için Kıbrıs’ta bulunduğunu hatırlatarak, referans noktalarında uzlaşılarak görüşme sürecinin önünün açılmasını talep etti.

İzzet İzcan, “Görüşmeler Crans Montana’da kaldığı yerden başlamalı ve taraflar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e taahhüt ettikleri gibi, referans noktalarında uzlaşarak Guterres fikirleri temelinde sorunun çözümüne odaklanmalıdır” dedi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, geleceğin Maraş veya doğal gaz gibi macera arayışlarında değil, barışta olduğunu belirti.

Gerekirse iki liderin BM Özel Danışmanı Jane Holl Lute’nin ev sahipliğinde bir araya gelerek, sıkıntılı noktaları aşmaları çağrısında bulunan İzcan, “Zamana oynamak kimseye bir şey kazandırmaz” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartları konusunda anlaşma yapmadan gitmek istemediği, bu nedenle bu akşam adadan ayrılışını da erteleyebileceği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi “Anlaşma Sağlamadan Gitmiyor – Lute Son ‘Açıkları’ Kapatmak İçin Yeniden Liderleri Görecek – Anlaşma Sağlamakta Israr Ediyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmelerinde “bazı konuların ortaya çıktığını”, o yüzden liderlerle dün yeniden görüşme kararı aldığını yazdı.

Gazete, referans şartlarında uzlaşı olup olmayacağının Lute’un liderlerle görüşmelerinde ortaya çıkmasının beklendiğini belirtirken, Lute’un adadan “anlaşma yapmadan gitmek istemediğini, bu sebeple ayrılışını da erteleyebileceğini” iddia etti.

Gazete, Lute’un dün Anastasiadis’le görüşmesi sonrasında Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun yaptığı açıklamaya da geniş şekilde yer verdi.

Prodromu açıklamasında özetle, dünkü görüşmenin verimli geçtiğini, Anastasiadis’in ise Lute’a, “tezlerini ve müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik olumlu yaklaşımını sunduğunu” ifade etti.

Anastasiadis’in görüşmede, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetleri ve kapalı bölge Maraş konusundaki gelişmeleri de gündeme getirdiğini belirten Prodromu, referans şartlarında uzlaşı sağlanması konusunda ilerleme olup olmadığı yönündeki bir soruya karşılık ise Anastasiadis ile Akıncı’nın 9 Ağustos tarihli görüşmeleri sonrasında BM tarafından yapılan açıklamayı işaret etti.

DİSİ VE AKEL

Gazete haberinin devamında, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Politbüro Üyesi Aristos Damianu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Neofitu, Kıbrıs sorununun ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini belirterek Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacağına güveninin tam olduğunu vurguladı.

AKEL adına açıklamada bulunan Damianu ise “bölünmenin kalıcılaşması için çalışanlara verilecek en güzel cevabın ilkeli bir çözüme götürecek müzakerelerde ısrar etmek olduğunu” belirtti.

Damianu, basın yayın organlarında, gayrı resmi kaynaklara dayandırarak yapılan haberlerde sözü geçen “müzakerelerin başlaması çabasının başarısız olacağı” şeklindeki iddiaların ise Anastasiadis’in tezlerini yansıtmaması dileğinde bulundu.

“İSİMSİZ HÜKMET KAYNAĞI ARANIYOR”

Gazete bir diğer haberinde ise Cumartesi günü, Lute’un ziyareti öncesinde Rum Haber Ajansı KİPE’de yer alan ve “isimsiz hükümet kaynağına” dayandırılan bir haberde “müzakerelerin başlamasının imkansız olduğu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlerle üçlü görüşme yapacağının da belirsiz olduğunun” iddia edilmesinin Rum hükümetinde rahatsızlık yarattığı, söz konusu kaynağın kim olduğunun araştırılmakta olduğunu yazdı.

Söz konusu haberin Rum Başkanlık Sarayı’nda “kızgınlığa” sebep olduğu belirtilirken söz konusu hükümet kaynağının kim olduğunun ise henüz tespit edilemediği, hükümetten kimsenin bu açıklamanın sorumluluğunu üstlenmediği vurgulandı.