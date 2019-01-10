Liderimiz törenlerle anılacak

Liderimiz Dr. Küçük, 35’inci ölüm yıldönümü olan15 Ocak Salı günü başta Anıttepe olmak üzere ülkenin dört bir yanında törenlerle anılacak. Anma etkinlikleri çerçevesinde YDÜ’de “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi de düzenlenecek

Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, 35’inci ölüm yıldönümünde törenlerle anılacak.

Küçük’ü anma töreni Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda 15 Ocak Salı saat 10.27’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.

Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek. Törende anıt özel defteri de imzalanacak.

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek.

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise aynı gün saat 12.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yapacak,

Etkinlikte Lefkoşa Türk Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak.

Halkın Sesi Gazetesi’nde saat 09.30’da başlayacak anı koşusu da saat 10.25’de Dr. Fazıl Küçük Anıtı önünde sona erecek.



YDÜ’DE SERGİ

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Milli Tarih Müzesi ortaklığında “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi düzenleniyor.

Gerek Kıbrıs Türkü’nün varlığını dünyaya duyurmak gerekse de Milli Tarih Müzesi’nin envanterini zenginleştirmek amacıyla ülke sanatçıları tarafından hazırlanacak “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergisi, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 15 Ocak 2019 tarihinde açılacak.

Sergide yer alacak eserler 2020’de açılacak olan Milli Tarih Müzesi envanterine kaydedilerek ileriki nesillere aktarımının sağlanacak.

'Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele' temalı sergi daha sonra başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyetleri ve Gagavuzya Yeri'nde de sergilenecek.

Milli mücadele ve Dr. Fazıl Küçük'ü anlatan sergi, resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerden oluşacak ve KKTC kimliğinin tüm dünyayla buluşturulması hedefleniyor.

Hazırlık aşaması devam eden “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergi”sine katkıda bulunmak isteyen sanatçılar Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Mustafa Hastürk’e 0392 2236464/5251 no’lu telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile mustafa.hasturk@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilir.