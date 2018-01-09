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Liderimiz 34'üncü ölüm yıldönümünde anılacak

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Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 34’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlenecek.

Liderimiz 34'üncü ölüm yıldönümünde anılacak

   


Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki ilk anma töreni 15 Ocak Pazartesi saat 10.26’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak. 

Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük’ün anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve yarıya indirilecek, anıt özel defteri imzalanacak. 

Tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla sona erecek. 

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise aynı gün saat 11.15’te Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek .

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük konuşma yapacak, Atatürk Meslek Lisesi korosu marşlar ve oratoryo sunacak. 

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