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Lİ-KOOP’ta süresiz grev

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Çağ-Sen, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde toplu iş sözleşmesi uygulamasının durdurulacağı gerekçesiyle 24 Mayıs’tan itibaren süresiz grev başlatıyor

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Lİ-KOOP’ta süresiz grev
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Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Lİ-KOOP’ta), toplu iş sözleşmesi uygulamasının durdurulacağı gerekçesiyle 24 Mayıs’tan itibaren süresiz grev başlatma kararı aldı.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini bir işyerinde en çok üyesi bulunan sendikaya tanıdığına işaret etti ve Çağ-Sen’in bu yasa altında 14 Kasım 2018’de Lİ-KOOP ile toplu iş sözleşmesi imzaladığını anlattı.

Toplu iş sözleşmesinin, Li-Koop’ta örgütlü azınlık bir sendika tarafından mahkemeye taşındığını ve mahkemenin toplu iş sözleşmesinin durdurulması yönünde ara emri verdiğini, bunun üzerine de Li-Koop’un sözleşmeyi uygulamama kararı aldığını ve sendikaya bildirdiğini anlatan Davulcu, “Çağ-Sen Yönetim Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi’yle kazanılan haklara sahip çıkmaya, söz konusu kazanımları korumak için yasaların öngördüğü tüm hakları kullanarak direnmeye karar vermiştir. Çalışanların birlik olup haklarına sahip çıkmasından yana bir sendika olarak, haklarımızın mahkemelerde değil örgütlü mücadele ve direnişlerle kazanılıp koruncağının bilincindeyiz. Bu bilinç ve kararlılıkla, Lefkoşa’daki Li-Koop işyerinde 24 Mayıs tarihinden itibaren süresiz grev başlatmaya karar verdiğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşırız” dedi.

Davulcu, toplu iş sözleşmesinin imzaladığı tarihte Li-Koop’un çalışan sayısının 10 olduğunu, 5 çalışanın Çağ-Sen, 4 çalışanın BASS, 1 çalışanın da Koop-Sen’e üye olduğunu da belirtti.

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