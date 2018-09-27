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Levent Mozaik yasta

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Levent Mozaik çalışanı 52 yaşındaki Hasan Gülez, işyerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Levent Mozaik yasta
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Levent Mozaik çalışanı işyerinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Levent Mozaik’te çalışan Hasan Gülez kalbine yenildi. Dün saat 12.15 sıralarında, Haspolat'ta faaliyet gösteren Levent Mozaik isimli iş yerinde çalışan 52 yaşındaki Hasan Gülez, iş yeri içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi.

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