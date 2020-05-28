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Levent Koleji’nde velilerden protesto

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100’den fazla Levent Okulları velisi, Levent Okulları binası önünde toplanarak önümüzdeki yıl alınacak okul harçlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla eylem gerçekleştirdi

Levent Koleji’nde velilerden protesto

 

Levent Koleji’nde veliler, okul ücretini protesto etti. Veliler aralarında imza toplayarak taleplerini okul yönetimine iletti.

100’den fazla Levent Okulları velisi, dün sabah Levent Okulları binası önünde toplanarak önümüzdeki yıl alınacak okul harçlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla eylem gerçekleştirdi.

Veliler, kurun sabitlenerek fiyatların 24 bin TL’ye çekilmesini eleştirerek bu zor günlerde indirim yapmak yerine zam yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Veliler, Cuma gününe kadar kendilerine bir dönüş yapılmadığı takdirde farklı okul alternatiflerini değerlendireceklerini söyledi.

Yapılan düzenlemenin mantıklı olmadığını kaydeden veliler, mevcut dönemin ücretlerinin de düşürülmesi gerektiğini belirtti.

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