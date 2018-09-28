Levent Grubu'ndan tavuk ithali kararınına tepki

Levent Grubu hükumetin tavuk ürünlerinde üretim maliyetlerini düşürmek için üreticilerle işbirliği halinde çalışıp çözümler üretmesini, daha fazla üreticinin çıkmasının teşvik edilmesini tercih ettiklerini belirterek, bu tür kararların sektörden izole, darbe mantığıyla alınmasının doğru olmadığı görüşünde olduklarını açıkladı

Hükümetin geçtiğimiz hafta almış olduğu kararla tavuk ürünlerinin ithalini serbest bırakması sonrasında iş dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tavukçuluk sektöründe önemli paya sahip Taşkent Tavukçuluk’un işletmecisi Levent Grubu hükumetin tavuk ürünlerinde üretim maliyetlerini düşürmek için üreticilerle işbirliği halinde çalışıp çözümler üretmesini, daha fazla üreticinin çıkmasının teşvik edilmesini tercih ettiklerini belirterek, bu tür kararların sektörden izole, darbe mantığıyla alınmasının doğru olmadığı görüşünde olduklarını açıkladı.

Levent Grubu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bilindiği gibi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı ve Bakanlar Kurulu'nun onayladığı karara göre 21 Eylül 2018 tarihinden itibaren tavuk ürünleri ithalatında kısıtlama kaldırılmıştır.

Tavukçuluk sektöründe maliyetin yüzde yetmişini dışarıdan gelen yem ve yem hammaddeleri oluşturmaktadır. Bunlar içinde gerek iç piyasa, gerek Türkiye ve diğer ülkelerden döviz bazında fiyat alınmaktadır. Son dönemdeki döviz kurlarındaki yükselmeler ve bazı temel yem girdilerinde dünyada gelişen olaylara bağlı olarak döviz üzerinden fiyat yükselmeleri göz önüne alındığında sektörün nasıl bir maliyet baskısı altında olduğu anlaşılır. Bu sektördeki diğer ana maliyet unsurları olan enerji, su maliyetlerinde de ciddi artışlar söz konusudur. İç piyasada TL olarak satılan ürünlerin fiyatlarını 2 yıldır ilk kez geçtiğimiz günlerde artırmak zorunda kaldık. Ancak bu artış bu maliyet artışının yarısını bile karşılamayacak orandaydı. Grubumuz bunu tüketiciye toptan yansıtmayarak bir maliyet paylaşımı yoluna gitmiştir.

Türkiye üreticilerinin yem ana maddelerine erişim maliyetleri bir ada ülkesi olan KKTC’nin çok altındadır. Aynı zamanda enerji, su ve işgücü maliyetleri önemli ölçüde düşüktür. Gıda, su, enerji gibi bir ülkenin temel stratejik ihtiyaçları söz konusu olduğunda devletler bu ürünlerin iç üreticilerine farklı davranmayı tercih ederler, bunu koruma veya üretim maliyetini düşürücü teşviklerle yaparlar.

Levent Grubu esas olarak serbest piyasa kurallarının eşitlik ilkeleri içinde geçerliliğini savunur ve koruma ve üretimi doğrudan desteklemeyen teşviklerin en azda tutulmasını önerir. Ancak yukarıdaki temel stratejik ürünlerin üretiminde maliyet düşürücü önlem ve çabalar yönetimlerin gündeminde olmalıdır.

Böylesine gıda güvenliğini etkileyen bir konuda hükümetlerin sektöre danışmadan, uyarısız hemen uygulamalı kararlar almasını doğru bulmuyoruz. Bu tür alınan kararlar en azından yatırım bağlantıları yapmış veya yapmakta olan üreticiyi zor duruma sokar, ileride bu tür yatırımlara girmesini teşvik etmez.

Özetle, Levent Grubu olarak hükümetin tavuk ürünlerinde üretim maliyetlerini düşürmek için üreticilerle işbirliği halinde çalışıp çözümler üretmesini, daha fazla üreticinin çıkmasının teşvik edilmesini tercih ettiğimizi ve bu tür kararların sektörden izole, darbe mantığıyla alınmasının doğru olmadığı görüşünde olduğumuzu belirtiriz.

Levent – Üretim, Tarım ve İnşaat Grubu