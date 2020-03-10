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Les Ambassadeurs Hotel'den önemli tedbir

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Les Ambassadeurs Hotel'den önemli tedbir

Girne'deki modern otellerimizden Les Ambassadeurs Hotel, Covid-19 (Corona virüsü)'ne karşı tedbirlerini artırarak giriş ve çıkışlara termal kameralar kurduğunu açıkladı. 

Hotel'de yapılan açıklamada  "Son günlerde dünyaya hızla yayılan Covid-19 (Corona virüsü)'ne karşı tedbirlerimiz artırılmış, hotelimize giriş ve çıkışlara termal kameralar hızla kurulmuştur. Misafir ve personellerimizin güvenliğini, sağlığını sürekli olarak kontrol altında tutup kesintisiz olarak hizmetlerimize en iyi şekilde devam etmekteyiz."

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