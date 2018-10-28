Lefkoşa’ya yeni devlet hastanesinin temelleri 2019’da atılacak

Sağlık Bakanı Filiz Besim, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşmesinde Lefkoşa’da yeni bir devlet hastanesi için proje çalışmalarına başlayacak bir ekip kurulmasına ve 2019’da temellerinin atılmasına karar verildi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, İstanbul’da TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da düzenlenen 5. Tıp Kurultayı kapsamında yaklaşık 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren iki bakan ve heyetleri, iki ülke arasında sağlık alanında yapılacak işbirliği konularını ele aldı.

Görüşmede, Lefkoşa’da yeni bir devlet hastanesi için proje çalışmalarına başlayacak bir ekip kurulmasına ve 2019’da hastanenin temellerinin atılmasına karar verildi.

Görüşmede ayrıca, koruyucu sağlık hizmetlerinde çok önemli olan aile hekimliği eğitimlerinin başlaması ve bu kapsamdaki çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması, sertifika programı oluşturulması ve eğitimlerin başlaması hedefi üzerinde duruldu.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Besim’e müsteşarı Dr. Ömer Gür, Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter, Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Başhekimi Dr. Mehmet Şenol eşlik etti.

TC Sağlık Bakanlığı heyetinde ise bakan yardımcıları Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve Prof. Dr. Muhammet Güven ile Sağlık Bakanı Danışmanı ve AB Dış ilişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç hazır bulundu.

Toplantıda genel olarak iki bakanlık arasında sürdürülmesi hedeflenen işbirliği çalışmalarının hızla başlaması kararına varılırken, yeni Lefkoşa Hastanesi öne çıkan konu oldu. İlerleyen süreçte teknik ekiplerin kararlaştırılan konular üzerine çalışma başlatması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Besim ayrıca, görüşmeler kapsamında TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 5. Tıp Kurultayı kapsamında olan ve Kırgızistan Sağlık Bakanı, Malezya Sağlık Bakanı, Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sırbistan Başmüfettişi, Karadağ Sağlık Bakanı Yardımcısı, Moldova Sağlık Bakanı, Malta Sağlık Bakanı, Romanya Sağlık Bakanı, Azerbaycan Sağlık Bakanı Yardımcısı ve TC üst düzey yetkililerinin yer aldığı resepsiyona da katıldı.

Resepsiyon kapsamında Sağlık Bakanı Besim, diğer ülke bakanları ile de istişarelerde bulundu.



