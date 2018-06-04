Lefkoşa’ya uluslararası proje

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Public Bicycle Sharing Cyprus LTD işbirliği ile ülkemizde ilk kez kurulan Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed Lefkoşa’nın lansman gecesi Cuma akşamı gerçekleştirildi

Yapım İnşaat’ın Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliği yaparak hayata geçirdiği “Bisiklet Paylaşım Sistemi Velespeed Lefkoşa” projesi başladı.

Başkent Lefkoşa’yı dünyaya açan uluslararası proje için Cuma akşamı Bedesten’de görkemli bir tanıtım etkinliği düzenlendi.

Lefkoşa’da 43 İstasyonda 410 bisikletle Lefkoşa halkının ayağını yerden kesecek proje tanıtım gecesinde Yapım İnşaat Direktörü ve Proje Genel Koordinatörü Laden Köse Göktaş, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, PBSC Urban Solutions şirketinin direktörü LucSabbatinive Yapım İnşaat Direktörü Proje Koordinatörü Ceren Ahmet Köse konuşmalarıyla katılımcılara seslendiler.

Bakanlar, milletvekilleri, iş, sanat ve basın dünyasından yoğun katılımla gerçekleşen gecenin açılış konuşmasını yapan Laden Köse Göktaş, yaklaşık 7 aydır özveriyle çalıştıkları uluslararası kapsamlı projeyi başarıyla hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Laden Köse Göktaş, proje ile sağlıklı ve kaliteli yaşamın teşvik edileceğinin altını çizerek sözlerini tamamladı.

LTB Başkanı Harmancı konuşmasında, Londra, New York ve daha başka birçok büyük şehirde yer alan bisiklet kiralama istasyonlarının artık Lefkoşa’da da olmasında büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Toplamda 43 istasyonda 410 bisikletle hayata geçirilen proje sayesinde, kiralanan her bisikletten LTB’nin de yüzde 21’lik bir kaynak elde edeceğini,bu kaynak ile Lefkoşa’ya bisiklet yolları yapılacağını anlatan Harmancı, bisiklet yolları artıkça daha sağlıklı bir yaşama kapı açılacağını kaydetti.

Bisiklet paylaşım sisteminin dünyanın farklı şehirlerinde yaygınlaşması için çalışan Kanada merkezli PBSC Urban Solutions şirketinin direktörü LucSabbatini de geceye katılarak bir konuşma yaptı. Sabbatini konuşmasında, LTB Başkanı Harmancı ve Köse ailesine teşekkür etti.

Son dönemde yapılan ciddi çalışmalar sayesinde projenin hayat bulduğunu söyleyen Sabbatini, “Dünyada 2 tip belediye başkanı vardır. Bisiklet paylaşım sistemi kurmayı hayal eden başkanlar ve bu hayali gerçekleştiren başkanlar. Bu nedenle sayın belediye başkanını da kutlamak isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

Gecenin son konuşmasını yapan Yapım İnşaat Direktörü Ceren Ahmet Köse, Lefkoşa’da 43 farklı noktadan 410 bisiklet ile paylaşım sistemi hizmetinin önümüzdeki 1 ayda hayata geçeceğini vurguladı. Bisiklet paylaşım sisteminden 4 farklı paketle yararlanmanın olanaklı olacağını anlatan Köse, yarım saatlik sürüşün 7.90 TL, günlük sürüşün 19.90 TL, 300 dakikalık esnek sürüşün 49.90 TL ve yıllık üyeliğin 339 TL olduğunu bildirdi.

Şehrin farklı noktalarında bulunan dokunmatik ekranlardan, projenin web sitesinden ve telefonlara indirilebilecek “cyclefinder” aplikasyonundan da bisikletlerin kiralanabileceğine işaret eden Köse, sözlerini “Bu zorlu süreç boyunca her türlü popülist baskı ve zorluğa göğüs geren LTB Başkanı Harmancı ve proje paydaşlarına teşekkür ederim” diyerek noktaladı.

Gece,katılımcılar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a sisteme üyelik belgesi takdimi, mekanda mini bisiklet sürüşü ve canlı müzik eşliğinde kokteyl parti ile tamamlandı. Lha