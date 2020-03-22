Lefkoşa’nın en işlek caddelerinde alışılmadık görüntüler

Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’de de alınan önlemler, zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması çağrısıyla sokaklar büyük oranda sessiz

Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ölümlere de neden olan koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’de de alınan önlemler, zorunlu olunmadıkça sokağa çıkılmaması, evde kalınması çağrısıyla sokaklar büyük oranda sessizliğe büründü.

Lefkoşa’da özellikle trafiğin en yoğun olduğu caddeler, alışverişin en fazla tercih edildiği bölgeler, kafeler, restoranlar alışılmışın aksine sakin, sessiz; işyerlerinin kepenkleri kapalı.

Sadece Surlariçi bölgesinde insanların alış-veriş için sokakta dolandıkları dikkat çekiyor.

Bu arada, Bakanlar Kurulu kararına uymayarak işyerini açtığı tespit edilenler veya toplu şekilde sokakta, bazı mekanlarda görülen vatandaşlar hakkında polisiye tedbirler alınmaya devam ediliyor.