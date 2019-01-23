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Lefkoşa’nın 9. kardeş şehri İzmir

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LTB ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı

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Lefkoşa’nın 9. kardeş şehri İzmir
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında önceki gün kardeşlik protokolü imzalandı.

LTB Başkanı Harmancı ve meclis üyeleri İzmir temasları kapsamında Ege bölgesi Sanayi Odası yetkilileriyle de çalışma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda ihracat ürünleri geliştirme, teknopark işbirlikleri, yardımlaşma, kooperatifçilik ve yapılabilmesi olası işbirlikleri üzerinde görüşüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, LTB heyeti onuruna bir de akşam yemeği verdi.

LTB, İzmir’de atılan imza sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tokat Belediyesi, Komrat Belediyesi, Karbinci Belediyesi ve Araçınova Belediyesi’nden sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de “Kardeş Şehir Protokolü” imzalamış oldu.

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