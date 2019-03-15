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Lefkoşa’da üç bölgeye kanalizasyon ağı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 3 bölgeyi kapsayacak kanalizasyon projesini hayata geçirmek için Boru ve Boru Aksamları Alım İhalesi sürecini tamamlayarak sözleşmeyi imzaladı.

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Lefkoşa’da üç bölgeye kanalizasyon ağı
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LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Necat & Zorlu LTD Direktörü Şenol Çoşar’ın imza koyduğu ihale kapsamında Hamitköy 6. Etap, Yenişehir 4. Etap ile Kaymaklı 5. Etap kanalizasyon projeleri için gerekli boru temini sağlanacak. 
Harmacı konuyla ilgili açıklamasında, LTB’nin bu yıl içerisinde Lefkoşa’nın farklı yerlerinde acil ihtiyaçlara yönelik olarak yaklaşık 4 milyon TL’lik kanalizasyon altyapı yatırımı yapacağını belirtti. 
Bu yılki aşırı yağışlardan dolayı çalışmaların yaz aylarında yoğunlaşacağını ifade eden Harmancı, imzalanan ihalenin ardından ilerleyen süreçte işçilik ve dolgu ihalelerine de çıkılacağını belirtti.

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