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Lefkoşa’da Peyzaj Bakım İşleri ihale sözleşmesi imzalandı

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Lefkoşa’da Peyzaj Bakım İşleri ihale sözleşmesi imzalandı
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Greensense Lanscope Ltd. arasında “ LTB 2019 Peyzaj Bakım İşleri Hizmet Alım İhalesi”sözleşmesi imzalandı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Greensense Lanscope Ltd adına Emre Olgaçer’in imza koyduğu ihale ile belediyenin refüjler,adalar ve bazı küçük parkların peyzaj çalışmaları yapılacak.
Başkan Harmancı: “Lefkoşa’nın peyzaj alanında daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediye sınırlarında bulunan refüjlerin bakım-onarım ve adaların bakım,temizlik ve çiçeklendirme ve bazı küçük parkların bakım ve idamesi konularını içeren ihalenin Lefkoşa’nın peyzaj alanında daha ileriye gitmesinde katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Başkan Harmancı, “Bu ihale ile hem ekiplerimizin büyük parklarımızın bakım ve onarımını daha konsantre bir şekilde yapmasına hem de genel hizmetlere büyük bir katkısı olacaktır.” dedi.

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