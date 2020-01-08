Lefkoşa’da eylem günü

Lefkoşa’da bu akşam saat 18.00’de otobüs terminalinde düzenlenecek "yol yoksa seyrüsefer de yok" eyleminin hazırlıkları devam ediyor.
Yapılan açıklamada bazı bölgelerden Lefkoşa'ya ücretsiz servisler konulduğu belirtildi.
İşte o açıklama; Yol Yoksa Seyrüsefer Yok ! Uyarı Eylemimiz için Mağusa Anıt Çemberinden Saat 16:30’da ücretsiz servis ve araçlar kalkacaktır bilginize sunarız. Tek yumruk olabilmek için sesimizi yükseltmek için boş araba gitmiyoruz . Sen ben yok biz varız...
Öte yandan pankartlar ve sloganlar doğrudan demokrasi yöntemi ile katılımcıların önerisi üzerine oylama usulü ile belirlendi. Grupta diğer pankart ve sloganlar da bu şekilde belirlenecek.