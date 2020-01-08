Lefkoşa’da eylem günü

Lefkoşa’da bu akşam "yol yoksa seyrüsefer de yok" eylemi yapılıyor

Lefkoşa’da bu akşam saat 18.00’de otobüs terminalinde düzenlenecek "yol yoksa seyrüsefer de yok" eyleminin hazırlıkları devam ediyor.

Yapılan açıklamada bazı bölgelerden Lefkoşa'ya ücretsiz servisler konulduğu belirtildi.

İşte o açıklama; Yol Yoksa Seyrüsefer Yok ! Uyarı Eylemimiz için Mağusa Anıt Çemberinden Saat 16:30’da ücretsiz servis ve araçlar kalkacaktır bilginize sunarız. Tek yumruk olabilmek için sesimizi yükseltmek için boş araba gitmiyoruz . Sen ben yok biz varız...

Öte yandan pankartlar ve sloganlar doğrudan demokrasi yöntemi ile katılımcıların önerisi üzerine oylama usulü ile belirlendi. Grupta diğer pankart ve sloganlar da bu şekilde belirlenecek.