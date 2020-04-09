Lefkoşa’da dezenfekte seferberliği

Lefkoşa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, koronavirüse karşı mücadele kapsamında, başkenti her gün kesintisiz şekilde ilaçlamaya devam ediyor

Ekipler halinde belli bir program çerçevesinde dezenfekte işlemini gerçekleştiren LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Çevre Sağlığı Birimi personeli; sokaklar ve caddeler yanında bakanlıklar ve kamu kurumlarında yoğun olarak kullanılan yerleri de ilaçlıyor. Belediyenin aldığı tedbirlerin yanında virüsle mücadelede halka kişisel hijyen kurallarına uymasının büyük öneme sahip olduğu uyarısı yapılıyor. Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin Covid-19 ile mücadelesi kapsamında bu güne kadar 3 milyon Türk liralık bir harcama yaptığını belirtmişti.

