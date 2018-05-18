Lefkoşa’da bisikletli günler başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bisiklet kiralama istasyonları, Haziran’da devreye girecek. 36 noktaya yerleştirilecek 410 adet bisiklet, yurttaşlar ve turistlerin kullanımına sunulacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Yapım İnşaat ile birlikte Lefkoşa’da özel araç kullanımı ve araç trafiğinin çevreci bir anlayışıyla azaltılmasının yanı sıra sağlık açısından yararlı olan bisiklet kullanımının artırılmasına yönelik “bisiklet kiralama istasyonları” Haziranda ayında devreye giriyor.

Bu kapsamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Yapım İnşaat Direktörü Ceren Ahmet Köse ve İhaleyi kazanan Yapım İnşaat Şirketi sponsoru Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar Bisiklet Kiralama İstasyonları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, haziran ayı itibarı ile Lefkoşa’nın 36 noktasına yerleştirilecek 410 adet bisikletin yurttaşlar ve turistlerin kullanımına sunulacağını belirtti.

Bisiklet Kiralama İstasyonu Projesi ile bir hayalin gerçeğe dönüştüğüne vurgu yapan Harmancı, bisikletin 40 bin öğrencinin bulunduğu Lefkoşa için iyi bir alternatif ulaşım aracı olacağını söyledi.

“Bisiklet, sürdürülebilir şehirlerin bir parçasıdır ve sürdürülebilir şehirlerin en önemli basamak noktası karbon ayak izimizi doğaya daha az bırakmaktır.” diyen Başkan

Harmancı, şunları kaydetti:

“Daha az araç daha çok bisiklet diyoruz ve Bisiklet Kiralama İstasyonu sayesinde bunun için çok önemli bir adımı atmış bulunuyoruz. Çevreci bir anlayış olan bisiklet kullanımı hiç kuşkusuz trafikde rahatlama da sağlayacak. Lefkoşalıların geçmişte çok daha sık kullandığı bisikletle günlük yaşam içerisinde yeniden haşır neşir olacak. Kiralama şeklinde olacak uygulama ile Lefkoşa’ya gelen turistlerin de çok rahat şekilde bisiklet kullanımından yararlanabilecekler ve şehri bisikletlerle gezebilecekler. İhaleyi kazanan Yapım İnşaat Direktörü Ceren Ahmet Köse’ye, Yapım İnşaatın kurumsal İşbirliği yaptığı Telsim Vodafone’a teşekkürler. LTB, ülke belediyeciliğinde öncü olmaya devam edecek. Haziran ayı itibarı ile şehirde artık bisikletli günler başlıyor.”