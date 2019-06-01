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Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz

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Lefkoşa’da Velespeed istasyonlarından bir yılda toplam 26 bin 800 sürüş gerçekleşti. Birinci yıl dönümü nedeniyle bugün satın alınacak ilk bir saatlik Velespeed sürüşleri tüm gün boyunca ücretsiz olacak

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Lefkoşa’da bisikletler bugün ücretsiz
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Public Bicycle Cyprus Ltd şirketi Velespeed “Bisiklet Paylaşım Sistemi”ni 1 Haziran 2018’de Lefkoşa Türk Belediyesi ihalesi ile Lefkoşa’ya kazandırmanın gururu ile hizmet vereli tam 1 yıl oldu.

 1 Haziran Cumartesi günü Velespeed 1. Yıl dönümü şerefine satın alınacak ilk “1 Saatlik Velespeed sürüşleri” tüm gün boyunca kiokslardan ve Cyclefinder’dan halkımıza hediye olarak ücretsiz sürüş verecek.

Tam 1 yılda Velespeed istasyonlarından toplam 26,800 sürüş gerçekleşti. Velespeed bisikletleri ile Lefkoşa’da daha yeşil bir çevre, daha az araç gaz salınımı, uygun fiyatlara ulaşım ve eğlence hizmeti vererek topluma ve çevreye fayda sağladı.

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