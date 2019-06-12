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Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden su temini için imzalar atıldı

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Levent Mozaik Ltd. Direktörü Mete Boyacı’nın imza koyduğu ihale ile, Levent Mozaik LTD’nin su ihtiyacının, Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden temin edilen arıtılmış su ile etkin ve verimli bir şekilde karşılanması hedefleniyor

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Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden su temini için imzalar atıldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Levent Mozaik LTD arasında Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden su temini sözleşmesi imzalandı.
Belediye açıklamasına göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Levent Mozaik Ltd. Direktörü Mete Boyacı’nın imza koyduğu ihale ile, Levent Mozaik LTD’nin su ihtiyacının, Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden temin edilen arıtılmış su ile etkin ve verimli bir şekilde karşılanması hedefleniyor.
Harmancı imza töreninde yaptığı konuşmada LTB ile Levent Mozaik LTD arasında imzalanan ihale ile milli bir değer olan arıtma tesisinden çıkan kaliteli ve farklı amaçlarla kullanılabilecek olan suyun satış anlaşmasının imzalandığı söyledi.
Söz konusu anlaşma ile Levent Mozaik LTD’e Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden günde 2.000 metre küpe yakın farklı amaçlar için kullanılabilecek su satışı yapılacağını belirten Başkan Harmancı, “Bu anlaşma ile bugüne kadar dereye boşu boşuna akan milli servetin bir kısmı bu şekilde değerlendirilmiş olacak” dedi. 

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