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Lefkoşa'ya bin fidan

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Boray Developments’in imzaladığı işbirliği protokolü ile LTB sınırları içerisinde üç farklı alanda toplam bin adet fidan dikimi yapılacak.

Lefkoşa'ya bin fidan
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LTB açıklamasına göre, bu çerçevede yarın saat 11.00’de Ortaköy Pompa İstasyonu karşısında bulunan yeşil alanda fidan dikiminin ilki gerçekleştirilecek.

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