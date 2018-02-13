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"Lefkoşa ve KKTC için güzel işler yapacağız"

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile var olan dostluklarının, yeni döneme olumlu yansıyacağına inanç belirterek, “Görev süremiz boyunca, Lefkoşa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına güzel işler yapacağız” dedi

"Lefkoşa ve KKTC için güzel işler yapacağız"
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Atakan, kabulde yaptığı konuşmada, özelde Lefkoşa, genelde ülke genelinde yapılması gereken bir çok iş olduğunu belirterek, “Bu süreç içerisinde, bütün belediye başkanlarıyla güzel bir sinerji yakalayacağımızı umuyorum” dedi.
Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı ile var olan dostluklarının, yeni döneme olumlu yansıyacağına inanç belirterek, “Görev süremiz boyunca, Lefkoşa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına güzel işler yapacağız” dedi.
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da kabulde yaptığı konuşmada, yeni kurulan dörtlü koalisyon hükümetiyle Atakan’ın bakanlık görevinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. 
Yeni hükümetin, farklı bir bakış açısıyla ve farklı bir vizyonla, ülkenin var olan dertlerine, eldeki imkanlar ölçüsünde merhem olacağına olan inanç belirten Harmancı, bu çerçevede hem Atakan’a yeni görevinde başarılar dilemek, hem de var olan sorunları görüşmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

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