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Lefkoşa ve Gönyel'ide elektrik kesintisi yapılacak

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Lefkoşa ve Gönyel'ide elektrik kesintisi yapılacak
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Lefkoşa ve Gönyeli’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek yerler şunlar:

“Lefkoşa/Güzelyurt Anayolu’nun Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerleri, Alayköy Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi’nin Gönyeli Çemberi ile Gönyeli Camii arasında kalan kısmının kuzey doğusunda olan bölge.”

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