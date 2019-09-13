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Lefkoşa ve Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa ve Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde elektrik kesintisi olacak
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KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Meriç’in doğusu ve Gaziköy’ün yanı sıra Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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