Lefkoşa Türk Belediyesi Coronavirüs ile ilgili bazı önlemler aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi bugün yaptığı bir toplantıyla Coronavirüse karşı önlemler bağlamında bazı kararlar aldı.

LTB Başkanı toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı.

Tabipler Birliği Başkanı Sn. Özlem Gürkut Hastane emekli başhekimi Sn. Bülent Dizdarlı ve Eczacılar Birliği Başkanı Sn. Umut Oksuz ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantıda elbette panik olmadan ama coronavirüse karşı önleyici tedbirleri masaya yatırdık.

1. Herseyden önce herkes kişisel hijyenini örneğin el yıkamalarını rutinin dışına alarak sürekli hale getirmeli.

2. Lefkoşa Türk Belediyesi toplu taşımalara bir dizi önlem ve tedbir kararı almıştır. (Detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır)

3. Tüm oyun grupları bulunan işletmelerin oyun grupları geçici olarak tedbir amaçlı kullanıma kapatılacaktır.

4. Parklardaki oyun grupları sürekli olarak dezenfekte edilecek ama kullanım geçici olarak kapatılacaktır.

5. Yoğun insan hareketliliğinin olduğu bölgelerde sürekli olarak hijyen çalışmaları yapılacaktır( ör: Dereboyu, lokmacı/arasta, Taşkınköy, Mezarlık, Girne kapısı, otobüs durakları)

6. Halka maske dağıtabilmek için çalışmalar başlatılmıştır.

7. Açık pazar bu pazar günü yapılmayacaktır.

8. Belediye kreşi eğitim bakanlığının açıkladığı şekilde geçici olarak kapatılacaktır.

9. Tüm kamusal alanlarda faaliyetler askıya alınmıştır.

10. 2500 yaşlımızın gezi programları iptal edilmiştir

11. Reklam panolarına toplumu bilgilendirici görseller hazırlanacaktır.

12. Çalışanlarımızın maksimüm güvenliği sağlanarak çalışmalar gerçekleştirilecektir.

13. Halkın Belediye ödemelerini ve işyeri faaliyetlerini maksimum düzeyde online olarak yapmaları ayrıca çağrımızdır.

Tüm kararlar ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.