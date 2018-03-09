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Lefkoşa trafiğine alternatif

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) şehrin trafik yükünü hafifletmek için projelendirildiği Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi’nde asfalt serimi bugün yapıldı.

Lefkoşa trafiğine alternatif
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde özellikle bakanlıkların ve devlet dairelerinin bulunduğu bölgede oluşan trafik yoğunluğu ve günün belli saatlerinde diğer bölgelerden gelen sürücülerin de geçiş yolu olarak bu bölgeyi kullanmasıyla trafik sıkışıklığı karşısında yeni köprü ile trafiğe hem rahatlama getirilecek hem de trafiğin akışkanlığını artırılarak bölgedeki yoğunluğun azaltılacak.

12 metre genişlik ve 3.65 metre yüksekliğindeki köprünün inşası bitirilmiş, köprünün korkulukları yerleştirilerek, kaldırım döşemesi tamamlanmıştı.

Açıklamaya göre Marmara bölgesi 1. Sokak ile Gelibolu bölgesi 12. Sokak’ın birleştiği noktada yer alan köprünün her iki tarafındaki asfalt kemirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler asfalt serim işlemini gerçekleştirdi.

Asfaltlama çalışmasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da yerinde inceleyerek bilgi aldığı belirtilen açıklamada, yeni köprünün, son düzenlemelerin ardından kısa bir süre sonra trafiğe açılacağı kaydedildi.

Tek şeritten güçlükle akış sağlanan Marmara köprüsündeki trafik yoğunluğunun azaltılacağı belirtilen açıklamada, özellikle Lefkoşa’daki iş başlangıç ve bitiş saatlerindeki yoğun trafik akışının rahatlatılacağı ifade edildi.

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