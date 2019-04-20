Lefkoşa surlarında büyük tehlike

Lefkoşa surları yıkılmaya başlıyor. İki ay içerisinde ikinci kez surlarda yıkılma oldu. İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi harekete geçti

Lefkoşa surlarının Αrabahmet bölgesindeki bir kısmının yıkılması, endişeye neden oldu. İki toplumlu Kültürel Miras Komitesi bu konuda derhal harekete geçti.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, Venedik Surları’nın Arabahmet’in ara bölgedeki bölümünde geçen Çarşamba günü yıkılma olduğu şeklindeki habere yer verdi. Gazete, iki ay içerisinde ikinci kez surların yıkıldığına dikkat çekti.

Habere göre, Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konu hakkında yaptığı açıklamada, teknisyenlerin yıkılan noktaya giderek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Hacıdimitriu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ile birlikte restorasyon için ihaleye çıkılması sürecinin başladığını söyledi. Bu çalışmaya mutlak şekilde öncelik verileceğini söyleyen Hacıdimitriu, surların restorasyonun finansmanı için Teknik Komite’nin diğer çalışmalarından kesintiler yapılmakta olduğunu belirtti.

Hacıdimitriu açıklamasında ayrıca Teknik Komite’nin, nem sorununun çözümlenmesi amacıyla Lefkoşa’nın kuzey bölümündeki surların bir kısmı üzerindeki bitki ve otların temizlenmesi için sınırlı müdahalelerde bulunmayı planladığını ifade etti.

Lefkoşa Rum Belediyesi ise yaptığı açıklamada, surların kurtarılmasına müdahale etmesinin mümkün olmadığını çünkü kültürel anıtların, Eski Eserler Dairesi yetkisinde bulunduğunu belirtti. Belediye ayrıca surların bir bölümünün Yeşil Hat bölgesinde, bir diğer deyişle BM yetkisi altında olduğuna da dikkat çekti.

Lefkoşa Rum Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin derhal alınması için ilgili birimleri bilgilendirdikleri ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili habere yer verirken, Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu’nun açıklamalarına dayanarak, ön değerlendirmeler neticesinde restorasyon maliyetinin 100 bin Euro’ya ulaşmasının beklendiğini yazdı.