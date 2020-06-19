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Lefkoşa Surları tamir ediliyor

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Lefkoşa surlarının Arabahmet bölgesinde çöken bölümlerinin restorasyonuna, koronavirüs salgını sebebiyle verilen üç aylık aradan sonra, bugün yeniden başlandı.

Lefkoşa Surları tamir ediliyor

 

   

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi ve UNDP uzmanlarının talebi üzerine surlardaki çalışma süresince Zahra Sokağın güvenlik sebebiyle Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından araç trafiğine kapatıldığını belirtti.

Tuncay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Çalışmayı elimizden geldiğince önümüzdeki aylar içerisinde olabilecek en kısa sürede tamamlamayı umuyoruz. Çalışmaya katkı koyan uzman ve emekçilere kazasız ve sağlıklı bir çalışma dönemi dileriz” dedi.

“SURLARDAN AŞAĞIYA ŞİŞE ATILMASIN”

Zahra Sokaktaki cafe ve barların müşterileri olan gençlere de seslenen Tuncay, surlardan aşağıya şişe atılmamasını çağrısında bulundu. 

Tuncay, “Son sözüm geleceğimiz olan ve Zahra Sokağı yoğun şekilde sosyal ve eğlence amaçlı kullanan gençlerimizedir. Lütfen özellikle içtikleri şişeleri gelişigüzel bir şekilde surlardan aşağıya atan kişileri engelleyin” ifadesini kullandı.

“Kültürel miras gelecek nesillere koruyarak aktarma yükümlülüğünde olduğumuz en büyük zenginliğimizdir” diyen Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi çalışmalarına destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

 

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