Lefkoşa sele teslim oldu

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş petrol ışıkları arasında kalan yol su altında kaldığından çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır. Ayrıca Metropol Süpermarketin bulunduğu Şht Kemal Ünal Caddesi de su altında kaldığından trafiğe kapatılmıştır. Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol, tek şerit olarak trafiğe açılmıştır. Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde ekzavator ile yapılan çalışma tamamlandığından yol yeniden trafiğe açıldı.