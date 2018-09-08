Lefkoşa savaş alanı

Hayvan üreticilerinin eyleminde tansiyon tavan yaptı. Çevik Kuvvet ve polis eylemcilere müdahale ederek biber gazı sıktı, arbede yaşandı, yumruklar konuştu, beş kişi hastaneye kaldırıldı

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliğinin, arpa fiyatlarındaki artış nedeniyle başlattığı araçlı eylem üçüncü günüde büyük olaylar yaşandı.

Eylemciler, öğle saatlerinde Ledra Palace Sınır Kapısı’na yürüyüşe geçti.

Eylemcilerin Ledra Palace Trafik Işıkları’na gelişinde arbede yaşandı.

Çevik Kuvvet ve polis eylemcilere müdahale ederek biber gazı sıktı. Bu sırada biber gazından etkilenen bir basın mensubu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eylemciler daha sonra trafik ışıklarından Cumhurbaşkanlığına yürümek istedi.

Polis yolu kapatarak Cumhurbaşkanlığı’na geçmelerine izin vermedi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliğine yürümek isteyen eylemciler bu sefer de Şehitler Anıtı önünde durduruldu. Çevik Kuvvet ve Polis geçişe izin vermedi.

Hayvancılar eylemlerine yeniden Tarım Bakanlığı önünde devam etmeye çalıştı. Polis ile eylemciler arasında ara ara arbede yaşandı.

Bakanlığın önüne geçişleri Çevik Birlik tarafından engellenen eylemcilere biber gazıyla da müdahale edildi. Polisin sıktığı biber gazından etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Biber gazından etkilenen eylemciler için iki ambulans olay yerine geldi.

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Hükümetin kuruş hesabı yaptığını iddia ederek bundan vazgeçilmesi çağrısında bulundu ve “Cumartesi, Pazar arpa fiyatlarını geri çekecekse, pazartesi günü gelip araçları çekeriz; geri çekmeyecekse ise pazartesi eylemlerin şiddetini arttıracağız” dedi.

Tarım Bakanlığı önündeki eylemle ilgili açıklama yapan Naimoğluları, eylem şekillerini değiştirdiklerini belirterek, araçlarını eylem yerinde bırakarak, eyleme pazartesi günü devam edeceklerini söyledi.

Bugün eylem yerinden ayrılacaklarını, cumartesi-pazar dinleneceklerini söyleyen Naimoğluları, uzlaşıdan yana olduklarını, ancak arpa fiyatının 1.20 TL’nin üzerine çıkmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti ve “Eğer bu noktada verecek bişeyleri yoksa, bizim de bu noktada ortaya koyduğumuz sadece yüzde ellilik zammın kabul edilebileceğidir” dedi.

Arpa konusunda yüzde yüz kırk beşlik zammın kabul edilemeyeceğini söyleyen Naimoğluları, kendilerinin de 1.2 TL’nin üzerine çıkmayacaklarını dile getirdi.

Dün sundukları yazılı önerilerin arkasında olduklarını ifade eden Naimoğluları, ancak yüzde elli zammın üstündeki zammı asla kabul etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Birlik yetkililerinin, 5 Eylül Çarşamba günü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı; dün de Başbakan ve ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmelerde uzlaşıya varılamaması nedeniyle eyleme devam kararı alınmıştı.



Birlik, ilk görüşmelerde arpa fiyatlarının 1.8 kg/TL’den 1.1 kg/TL’ye düşürülmesini ve tedricen arttırılmasını talep etmişti.



