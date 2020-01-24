Lefkoşa'nın göbeğinde ağaçlar arka arkaya devrildi

Fırtına ülke genelinde etkili olurken; Lefkoşa’nın göbeğinde üç ağaç, arka arkaya yollara devrildi.

Atatürk Caddesi üzerinde akşam üzeri Lefkoşa Türk Belediyesi karşısında olan cam ağaçı park halindeki aracın üzerine devrildi.

Bu olaydan yaklaşık bir saat sonra ,fırtınadan dolayı bir başka ağaç kökünden sökülüp bir aracın üstüne düştü.

Olay, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Trafik akışına da sorun olan ağacın aracın üzerinden kaldırılmasına çalışılıyor.

Öte yandan ayni dakikalarda okullar yolu olarak bilinen bölgede ise Türk Maarif Koleji bahçesinde duvar kenarında bulunan bir çam ağacı gövdesinden kırılarak ana yol devrildi.

Ağaç devrilmeleri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, her hangi bir yaralanma olmadı.