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Lefkoşa mezbahasında yapılacak hayvan kesimleri görüşüldü

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Lefkoşa mezbahasında yapılacak hayvan kesimleri görüşüldü
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 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ile görüştü.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlıkta yer alan görüşmede, LTB bünyesinde bulunan mezbahada yapılacak hayvan kesimleri konusu ele alındı. 
Açıklamada, LTB Başkanı Harmancı’nın, Şahali ile “LTB Mezbahasının deneme kesimlerinin başarılı bir şekilde yapıldığı bilgisini paylaştığı” belirtildi.   
Tarım Bakan Şahali de, çalışmaların bir an önce tamamlanarak, mezbahanın en kısa zamanda faaliyete geçmesinin beklendiğini ifade ederek, LTB’ye işbirliğinden dolayı teşekkür etti.  
Bu arada Veteriner Dairesi, Toprak Ürünleri Kurumu ve LTB’nin, bir süreden beridir konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bugün de saat 14.00’te toplantı yapılacağı ifade edildi. 
Öte yandan Tarım Bakanı Şahali ve LTB Başkanı Harmancı yarın saat 13.30’da, LTB Veteriner Dr. Ali Güçlü Mezbahası’na giderek, incelemelerde bulunacak. 

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