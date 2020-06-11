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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yeni başkanını belirledi

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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda başkanlığa eski Polis Genel Müdürü Pervin Gürler seçildi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yeni başkanını belirledi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün Olağan Genel Kurul toplantısı, önceki gün yapıldı. Genel kurulda seçilen yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımına da giderek başkanlığa eski Polis Genel Müdürü Pervin Gürler’i seçti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ezcan Özsoy başkanlığındaki 2018-19 çalışma dönemini içeren faaliyet ve mali raporlar okunarak katılan delegelerin oy birliğiyle aklandı. 

Genel kurulda seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

“Asil üyeler: Pervin Gürler (başkan), Levend Şenyüz (geçen dönem başkanı ve LCIF görevlisi), Dr. Nüket Vural (başkan 1. yardımcısı), Kibriye Güneş (başkan 2. yardımcısı), Nazım Tornocu (sekreter), Hasine Öztürk (sayman), Gülsün Madi (kulüp pazarlama ve iletişim direktörü), Atila Çakıcı (kulüp hizmetleri direktörü), Müge Tancer (üyelik direktörü) 

Yedek üyeler: Cevdet Kopar, Elif Özerol, Asiye Konil.

Denetleme kurulu asil üyeler: Ahmet Okumuş, Bülent Kaya, Seyfi Koç.

Denetleme kurulu yedek üyeler: Emel Erem İsmail Kurt, Tuğşad Tülbentci.

Konvansiyon delegeleri asil üyeler: Pervin Gürler, Levend Şenyüz, Nazım Tornocu,

Konvansiyon delegeleri yedek üyeler: Hasine Öztürk, Dr. Özdemir Berova, Menteş Gündüz”

Kulübün seçilen yeni yöneticilerinin Lions Kulüpleri Federasyonu Eğitim Okulunda verilecek “Yeni Yönetici Eğitimleri”ni müteakip 30 Haziran 19.00’da Lefkoşa Merit Otelde yapılacak ‘Görev Devri Töreni’ ile 2019-20 Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu’ndan görevi devralacakları belirtildi.

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