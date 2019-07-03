Lefkoşa-Girne yolunda refüj temizliği

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çalışmalar sırasında zaman zaman alınacak önlemlerden ötürü çift şeritli yolda daraltmalara gidilebilecek. Bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin temizlik çalışmaları boyunca trafik ikaz işaretleri ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları istendi.
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