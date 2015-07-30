Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Saat 15.00 sıralarında...

Lefkoşa-Girne anayolunun Ciklos mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı

Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’dan Girne istikametine giderken Ciklos mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 20 yaşındaki Ramazan Ertel, orta refüje çarptı.

Çarpma sonucu Ertel ile araçta bulunan 22 yaşındaki Şahan Gürer yaralandı. Araçtaki diğer yolcu 20 yaşındaki Ferhat Öksüz ise kazayı yaralanmadan atlattı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.