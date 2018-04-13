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Lefkoşa-Girne anayolunda kayıp kazıları tamamlanıyor

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Lefkoşa-Girne anayolunda kayıp kazıları tamamlanıyor
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Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, Lefkoşa-Girne anayolu yapım çalışmasının durdurulmasına neden olan üç kayıp şahsa ait gömü yerine ilişkin kazıların bugün mesai bitimine kadar tamamlanacağını açıkladı.
Küçük, yol çalışmasında aksamalara neden olan kazılarda kendilerine verdiği destek ve gösterdiği anlayıştan dolayı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a teşekkür etti.
Gülden Plümer Küçük, bugün yaptığı açıklamada, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Mart ayı sonunda Girne’nin Ciklos mevkiinde, yol kenarında üç kayıp şahsa ait bir gömü yeri olduğu konusunda gelen ihbar üzerine başlattıkları araştırma neticesinde kazı başlatma kararı alındığını belirtti.
Yol yapım çalışmaları sürdürüldüğünden dolayı bu kayıpların bulunması amacıyla bu bölgeyi acil kazı statüsüne aldıklarını kaydeden Küçük, Lefkoşa-Girne anayolunda sürdürülen yol yapım çalışması durdurularak, 29 Mart 2018 tarihinde kazı çalışmasına başlandığını ifade etti.
Gülden Plümer Küçük, kazı çalışmalarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanacağını belirtti. Küçük, “Bu süreçte yol çalışmasında aksamalar meydana gelmiş olmasına rağmen böylesi insani bir konuda bizlere her türlü desteği gösteren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan’a ve gösterdikleri anlayış nedeniyle halkımıza teşekkür ederiz” dedi.

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