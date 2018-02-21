Lefkoşa – Girne anayolu yenileniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde, bakım, onarım ve üst yapı çalışmalarının Cuma günü başlayacağını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, projenin ilk etabı olan St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşak arasında alt yapı işleri, üst yapı işleri, asfalt kaplama ve yenileme, bordür, oto korkuluk ve duvar işleri yapılacak.



İlerleyen etapta ise, St. Hilarion kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan bölüm, aynı çalışmaların yapılması maksadı ile ele alınacak.



Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ve acil çözüm gerektiren Lavinium Sitesi önü olarak bilinen bölüm ile ilgili olarak da çözüm yaratılması çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu güzergahı kullanacak tüm sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine riayet etmesi gerektiği belirtildi.