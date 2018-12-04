Lefkoşa - Girne Anayolu'nda su birikinti uyarısı

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa - Girne Anayolu, Olbia Sitesi karşısı su taşkını nedeniyle Girne gidiş istikametinde sol şerit içerisinde su birikintisi olduğundan trafik tek şeritten verilmektedir. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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