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Lefkoşa Gençlik Günleri sürüyor

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Gençlik Günleri kapsamında önceki akşam Selimiye Meydanı’ndaki HASDER El Sanatları Merkezi bahçesinde “Sinevizyon İzle-Tartış” etkinliği gerçekleşti

Lefkoşa Gençlik Günleri sürüyor
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HASDER Gençlik Kulübü tarafından organize edilen ve AB Bilgi Merkezi tarafından desteklenen 13’üncü Lefkoşa Gençlik Günleri devam ediyor.
Gençlik Günleri kapsamında önceki akşam Selimiye Meydanı’ndaki HASDER El Sanatları Merkezi bahçesinde “Sinevizyon İzle-Tartış” etkinliği gerçekleşti.
Etkinlik kapsamında 8 kısa film izlenirken, izlenen her filmin ardından, uzman eğitimciler Doç. Dr. Müesser Nat ve Salih Sarpten moderatörlüğünde filmlerin temaları tartışıldı.
İzleyicilerin sorgulaması istenen kısa filmlerin ve film aralarında gösterilen karikatürlerin bütünü “Eğitimde Reform” başlığında ele alınırken, alt başlıklar olarak da önyargılar, ırkçılık ve ötekileştirme, yardımseverlik, toplumsal sorumluluk, öğrenmeyi öğrenmek, yaratıcılık, planlama, değişimi kendinden başlatmak, takım çalışması ve ruhu, farklı bakmak/ düşünmek ve algı olarak belirlendi. 

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