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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi telefonu değişti

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi telefonu değişti
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde telefon santrali sisteminin yenilenerek, dijital sisteme geçildiği açıklandı. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 100 yeni hat eklenen sistemin santraline 24 saat boyunca 6085441 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Ayrıca mesai saatleri içerisinde direkt olarak 1101 numaralı hat aranarak randevu sistemine ulaşılabilecek.

Yeni sistemle ilgili tüm detaylara Sağlık Bakanlığı’na bağlı www.saglikbakanligi.com adlı internet sitesinden ulaşılabileceği de belirtildi.

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