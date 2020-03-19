Lefkoşa Devlet Hastanesi 10 güne hazır

Yangın sonucu büyük zarar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde onarım çalışmaları sürüyor.

Yangın sonucu büyük zarar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde onarım çalışmaları sürüyor. Hastanenin sigorta şirketi Mapfree Sigorta, 10 gün içerisinde çalışmaları tamamlayacaklarını ve hastane yönetimine teslim edeceklerini duyurdu.

Açıklamada “bir aksilik çıkmaması halinde, önümüzdeki 10 gün gibi kısa bir süre içinde, ayılma bölümü, ameliyathane, KVC, yeni anjiyo ve yoğun bakım bölümlerini tamiratlarını bitirerek hastane yönetimine, temizliklerini, kontrollerini ve kurulumlarını yapmaları için teslim etmeyi hedeflemekteyiz” ifadeleri kullanıldı.