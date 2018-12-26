Lefkoşa'daki okulların kantinleri ve su depoları kontrol edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İskele Belediyesi’nin denetimlerinin sürdüğü, her iki belediyenin okullarda da denetim yaptığı açıklandı.

İskele Belediyesi okul kantinlerini, LTB de okulların su depolarını kontrol ettiğini duyurdu.

LTB, “Okullarının suları kullanıma uygun” açıklamasında bulundu.

“LEFKOŞA’DA 37 İŞ YERİ DENETLENDİ”

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi, 17- 21 Aralık tarihleri arasında 37 iş yeri denetlendi.

İş yeri izni olmayan oto galeri, motosiklet satışı ve oto yıkamacı niteliğindeki 17 iş yerine ihbar verildi.

Derviş Büfe ile Dayı Büfe’ye iş yeri izni olmadığı ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı; Katık Ekmek Pide Salonu’na iş yeri izni olmadığı için para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri şöyle açıklandı:

“3 restoran, 3 büfe, 1 pastane, 1 fırın, 5 kafeterya, 1 internet kafe, 1 oto galeri, 3 off licence, 2 spor salonu, 1 gıda deposu, 8 market, 4 güzellik salonu, 3 okul kafeteryası, 1 eğitim merkezi.”

LTB: “DEVLET OKULLARININ SU DEPOLARI TEMİZ”

Öte yandan LTB, Lefkoşa hudutlarındaki tüm devlet okullarının su depolarından Ekim- Kasım aylarında alınan su numunelerinin analizlerinin Devlet Laboratuarı’nda yapıldığını duyurdu.

Buna göre, tüm okullarının sularının kullanıma uygun olduğu tespit edildi.

Numune alınan okulların isimleri şu şekilde:

“Fazıl Plümer Anaokulu; Atatürk Meslek Lisesi; Lefkoşa KTEV Anaokulu; Tosunoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezi; Yeni Yüzyıl Anaokulu; Gülen Yüzler Anaokulu; Yenicami Anaokulu; Necati Taşkın İlkokulu; Şht. Yalçın İlkokulu; 9 Eylül İlkokulu;Gelibolu İlkokulu; Şht. Doğan Ahmet İlkokulu; Haspolat İlkokulu, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu; Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu; Lefkoşa Atatürk İlkokulu; Arabahmet İlkokulu; Şht. Tuncer İlkokulu; Şht. Ertuğrul İlkokulu; Bayraktar Ortaokulu; Bayraktar Türk Maarif Koleji; Demokrasi Ortaokulu; Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu; Atleks Sanverler Ortaokulu; Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi; Lefkoşa Türk Lisesi; Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi; 20 Temmuz Fen Lisesi; Türk Maarif Koleji; Haydarpaşa Ticaret Lisesi; Bülent Ecevit Anadolu Lisesi;Hala Sultan Eğitim Kompleksi.”