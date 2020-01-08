Lefkoşa'da yoğun yağış trafiği kilitledi

Lefkoşa'da saat 10.00 sıralarında başlayan ve giderek şiddetini artıran yağış nedeniyle trafik felç oldu.

Polisten verilen bilgiye göre Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş (Alpet) ışıkları arası yol su altında kaldığından Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan Tatlısu - Geçitkale Anayolunun, Mersinlik piknik alanı bölgesinde dolu yağışı nedeniyle yolda kayganlık ve buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.