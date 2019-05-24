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Lefkoşa'da “trafik ışıkları ihlal tespit kameraları” devrede

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Bu kameralar kırmızı ışık, hız limiti, kavşak içi şerit ihlalleri (3’ünü şerit yaratma) ve benzeri suçları tespit edip fotoğraflama özelliğine sahip.

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Lefkoşa'da “trafik ışıkları ihlal tespit kameraları” devrede
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Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu bölgesinde, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dörtyol kavşağına kurulan “trafik ışıkları ihlal tespit kameraları” bugün devreye girdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, kameralar kırmızı ışık, hız limiti, kavşak içi şerit ihlalleri (3’ünü şerit yaratma) ve benzeri suçları tespit edip fotoğraflama özelliğine sahip.

NOKTADAN NOKTAYA HIZ TESPİT CİHAZI MONTE EDİLECEK

Ayrıca Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde, Gönyeli Çemberinden Boğazköy Kavşağına kadar olan bölüme “noktadan noktaya” (point-to-point) kamera monte edileceği kaydedilen açıklamada, hız sınırlarının salon araçlar için 100 km/s,  motosikletler için 90 km/s, minibüs, otobüs ve kamyonetler için 80 km/s, kamyon, tam ve yarı römorklu çekiciler, tehlikeli madde ve özel yük taşıyan araçlar, arızalı araç çeken araçlar ve beton mikserleri için 60 km/s olacağı, lastik tekerlekli traktörler ile lastik tekerlekli iş makinelerinin bölünmüş yollara girmelerinin yasak olduğu da hatırlatıldı.

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