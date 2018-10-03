banner107
Böyle avcılık olmaz
Böyle avcılık olmaz
7 0
Son gün transferleri yapıldı
Son gün transferleri yapıldı
239 0
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
Çocuklar, Milli Takım için sahne aldı
194 0
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
Fırtına Çeşitleri Nelerdir?
116 0
Dünyanın en eski yapıları
Dünyanın en eski yapıları
18 0
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
Dumlupınar kayıpsız gidiyor
322 0
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
Yağmur, Lefkoşa’yı felç etti
132 0
Kartal yüksek irtifada
Kartal yüksek irtifada
152 0
banner82
banner147

Lefkoşa'da şebeke suları temiz

banner27

Lefkoşa'da şebeke suları temiz
banner192

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 24-28 Eylül tarihleri arasında 61 iş yerini denetledi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 
Hodri Meyhane isimli işletmeye, geçerli işyeri izni olmaması, sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi koşullarda çalışılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Adnan Tatar Kebap Salonu isimli işletmeden 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. 

Şahin Mahzeri Market isimli işletmenin faaliyeti gayrısıhhi ortamda çalışılması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve işyerinde yatı bulunması nedeniyle; Galınyol Meyhanesi isimli işletmenin faaliyeti ise gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle geçici olarak durduruldu. 

ŞEBEKE SULARI TEMİZ 

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından aylık rutin kontroller çerçevesinde LTB sınırları içerisindeki tüm bölgelerden şebeke suyundan alınan numunelerin Devlet Laboratuarı’nda analizleri de yaptırıldı. Analiz sonuçlarına göre tüm numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal olarak tüketime uygun olduğu belirlendi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.