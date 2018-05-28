banner107
Girne plajları doldu taştı
Girne plajları doldu taştı
31 0
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
57 0
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
227 0
Kendinizi özel hissedeceksiniz
Kendinizi özel hissedeceksiniz
56 0
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid
111 0
Su perileri büyüledi
Su perileri büyüledi
417 0
Dikmen taraftarları, bıçakla yaralandı
Dikmen taraftarları, bıçakla yaralandı
359 0
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
Ferrari SP38 için geri sayım başladı
162 0
banner82
banner147

Lefkoşa'da sağlık şubesi denetimlerinde 7 iş yerine uyarı

banner27

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 14 Mayıs ile 18 Mayıs tarihleri arasında 65 iş yeri denetlenirken, 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Lefkoşa'da sağlık şubesi denetimlerinde 7 iş yerine uyarı
banner137

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğun ve kesintisiz şekilde yapıyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 14 Mayıs ile 18 Mayıs tarihleri arasında 65 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 2 Fırın, 5 Restoran, 9 Kafeterya, 2 Gıda  İmalathanesi, 4 Kuaför ve Berber Salonu, 6 Kasap, 1 Süt İmalathanesi, 1 Balık Satış Yeri, 1 Kuru Temizlemeci, 17 Market, 1 Dernek Lokali, 2 Off Licence, 9 Spor Salonu, 3 Oto Galeri, 2 Su Otomatı.

UHT süt ve süt ürünlerinin mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı

Denetimler kapsamında ayrıca yerli ve ithal UHT süt ve süt ürünlerinden alınan numunelerin Veteriner Dairesi Laboratuarı’nda mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı.  Analizi yapılan tüm ürünlerin uygun olduğu (sterilite kontrolünde ürünlerin steril olduğu) tespit edilmiştir.

 Analizi yapılan ürünler şu şekildedir:

Pınar UHT Süt Light Organik 1 Lt, Pınar UHT Organik Süt 1 Lt, Pak UHT Süt Yarım Yağlı 1 Lt, Pak UHT Süt 1 lt, KOOP UHT Süt 1 Lt, KOOP UHT Süt Yarım Yağlı 1 Lt, KOOP UHT Süt 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Light organik 200 ml, KOOP UHT Süt Laktozsuz 1/5 Lt, Sütaş UHT Çilekli Süt 1/5 Lt, Sütaş UHT Muzlu  Süt 1/5 Lt, Sütaş UHT Çikolatalı Süt 1/5 Lt, Danone UHT Çikolatalı Süt 180 ml, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü Ballı 1/5 Lt, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü Ballı 500 ml, KOOP UHT Süt Laktozsuz 1 lt, KOOP UHT Süt Yağsız 1 lt, Pınar UHT Süt Kido Çilekli 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Kido Muzlu 1/5 Lt, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Vanilya Aromalı 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Kakao Aromalı 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Vanilya Aromalı 500 ml, Pınar Protein Laktozsuz Kakaolu UHT Süt 1/5 Lt,Pınar Laktozsuz Vanilyalı UHT 500 ml,  Pınar Laktozsuz Kakaolu UHT 500 ml,  Pınar UHT Süt Organik 500 ml, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü 500 ml, KOOP UHT Süt kakaolu 1/5 Lt, KOOP UHT Süt Çilekli 1/5 Lt, KOOP UHT Süt Yarımyağlı 1/5 Lt, Yörsan UHT Muzlu 1/5 Lt, Yörsan UHT Çilekli 1/5 Lt, Yörsan UHT Çikolatalı 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Organik 1/5 Lt, Sek UHT Çilekli 1/5 Lt, İçim İçimino UHT Çilekli 1/5 Lt

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.