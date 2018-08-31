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Lefkoşa'da kaza

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Lefkoşa'da kaza
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Lefkoşa'da Cadı Bar önünde bu gece meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı.

BMW, Toyota ve pick up marka üç aracın çarpışmasıyla meydana gelen kaza sonucu araçlarda büyük hasar oluştu. Kaza 00.20 sıralarında meydana geldi.

BMW marka aracın sürücüsü, Meclis istikametinden gelerek Dereboyu'na doğru seyrederken, karşı istikametten gelip Cadı Bar önünde dikkatsizce sağa doğru dönüş yapmaya çalışan pick up marka araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu pick ap savruldu ve Toyota marka araca çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

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