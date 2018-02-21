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Lefkoşa'da dolu ve yağmur korkuttu

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Lefkoşa'da dolu ve yağmur korkuttu
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Lefkoşa’da öğleden sonra bir anda bastıran yoğun yağış ve dolu birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle Gönyeli ile Lefkoşa'nın kuzeyinde dolu yağışının da etkili olduğu bildirilirken, yağmur ve dolu nedeniyle yolda olan sürücülerin zor anlar yaşadığı kaydedildi. 

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın, Cuma ve Pazar günleri, sağanak yağmur bekleniyor. 
Daireden yapılan açıklamada, 22–28 Şubat döneminde bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı belirtildi.
Hava, yarın ve Cuma günü parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü parçalı bulutlu, Salı günü parçalı zamanla çok bulutlu, Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette, Pazar ve Pazartesi günleri ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

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