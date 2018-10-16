Lefkoşa'da bir iş yerinin faaliyetleri durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini, işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi, 8-12 Ekim arasında 70 işyerinde denetleme yaptı.

Denetimlerde 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.