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Lefkoşa'da bir iş yerinin faaliyetleri durduruldu

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Lefkoşa'da bir iş yerinin faaliyetleri durduruldu
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyetini,  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.
LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Şubesi, 8-12 Ekim arasında 70 işyerinde denetleme yaptı. 
Denetimlerde 3 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi, Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti  işyerinde yatı yeri bulunması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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