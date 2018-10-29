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Lefkoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

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Lefkoşa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
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Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10:00 – 11:00 saatleri arasında Merit Otel ve Civarı; 11:00 – 12:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar,12:00 – 13:00 saatleri arasında; Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge) ve Küçük Kaymaklı’nın bir bölümüne elektrik enerjisi verilemeyecek.
Lefkoşa Yenişehir Yüke Tevzi Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmalarından kaynaklanacak kesinti 10:00- 13:00 saatleri arasında yaklaşık birer saatlik süre ile sınırlı olmak üzere gerçekleştirilecek.
 

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